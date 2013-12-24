国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至六日低位，汽油裂解价差持稳

路透新加坡12月24日 - 周二亚洲汽油裂解价差大体持稳在每桶5.95美元，虽然市场供应充沛，但台湾一家炼厂供应中断，仍带来一些支撑。

知情人士周二表示，台湾台塑石化位于麦寮乡炼厂的第二装置意外关闭后，将把一些柴油和汽油的发货期从1月延迟到2月。

一贸易消息人士称，“市场比昨天稍微强点，炼厂关闭的影响不大。”

汽油市场人气主要是受印尼斋月需求推动。印尼是亚洲最大的汽油进口国。

亚洲石脑油裂解价差跌势扩大至第三日，触及六日低点每吨159.25美元，因在假期前现货交易缓慢。

现货市场分别达成一笔汽油和一笔石脑油交易。

嘉能可从中石油手中买入95号汽油，价格为每桶120.70美元，1月19-23日装运。

伊藤忠商事从Mabanaft处买入2月下半月的石脑油，价格为每吨989美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻