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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 18:25 BJT

台湾货币市场：单日超额准备暴增，央行官员称因外资汇入

路透台北1月28日 - 台湾拆款中心 周三发布的初步统计当日超额准备达2,069亿台币，较本周平均数大增近八倍。对此，台湾央行一位不愿具名的官员表示，外资大幅汇入，央行也未全额冲销，令银行超额准备大幅增加，月底之际资金溢显浮滥。

央行一位不愿具名的官员说，〞我们也不能全收(存单)，资金没有去路，银行去化困难。〞

〞这个月的超额准备应该会很多。〞前述官员表示。

不过她也表示，这可能是本月的现象而已，因为逢月底资金应该趋少，但是目前看来只多、不少。市场上只有宽松因素，没有紧缩因素，外资这些天一直汇入，钱愈积愈多。

本周一及周二银行的超额准备分别是239及284亿台币，周三当日超额准备达2,069亿台币。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为2,069亿台币，累积超额准备为4,891亿台币、加计前期1%的超额准备为7,020亿台币。(完)

(记者 高洁如/林妙容; 审校 林高丽)
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