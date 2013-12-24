更正-中国房地产：明年将保持楼市调控政策稳定性和连续性--住建部长

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(更正：内文首段住建部部长应为“姜伟新”,非“姜建新”)
路透北京12月24日 - 新华社新华视点微博周二援引中国住建部部长姜伟新称，2014年要保持房地产调控政策连续性和稳定性，执行好既有调控措施。
“更加注重分类指导，房价上涨压力大的城市要从严落实各项房地产调控政策和措施，增加住房用地和住房有效供应，”他说。
中国主要城市的房地产市场11月继续呈现普涨态势，全国同比涨幅再创纪录高位，房价上涨压力仍不容忽视。路透根据统计局数据测算，11月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升9.9%，为连续第11个月上升，年内涨幅逐月扩大；环比则连续18个月上涨，但涨幅续降，从10月的0.6%缩小至0.5%。
不过，中国社会科学发布的住房绿皮书《中国住房发展报告（2013-2014）》预测，在2014年，前期上涨过快的国内一、二线城市，房价短线见顶稳中有降，三、四线城市楼市颓势延续。（完） (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。