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货币新闻 | 2013年 12月 24日 星期二 18:08 BJT

更正-中国房地产：明年将保持楼市调控政策稳定性和连续性--住建部长

(更正：内文首段住建部部长应为“姜伟新”,非“姜建新”)

路透北京12月24日 - 新华社新华视点微博周二援引中国住建部部长姜伟新称，2014年要保持房地产调控政策连续性和稳定性，执行好既有调控措施。

“更加注重分类指导，房价上涨压力大的城市要从严落实各项房地产调控政策和措施，增加住房用地和住房有效供应，”他说。

中国主要城市的房地产市场11月继续呈现普涨态势，全国同比涨幅再创纪录高位，房价上涨压力仍不容忽视。路透根据统计局数据测算，11月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升9.9%，为连续第11个月上升，年内涨幅逐月扩大；环比则连续18个月上涨，但涨幅续降，从10月的0.6%缩小至0.5%。

不过，中国社会科学发布的住房绿皮书《中国住房发展报告（2013-2014）》预测，在2014年，前期上涨过快的国内一、二线城市，房价短线见顶稳中有降，三、四线城市楼市颓势延续。（完） (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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