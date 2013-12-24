更正-中国房地产：明年将保持楼市调控政策稳定性和连续性--住建部长

“更加注重分类指导，房价上涨压力大的城市要从严落实各项房地产调控政策和措施，增加住房用地和住房有效供应，”他说。

中国主要城市的房地产市场11月继续呈现普涨态势，全国同比涨幅再创纪录高位，房价上涨压力仍不容忽视。路透根据统计局数据测算，11月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升9.9%，为连续第11个月上升，年内涨幅逐月扩大；环比则连续18个月上涨，但涨幅续降，从10月的0.6%缩小至0.5%。