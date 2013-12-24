版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 17:02 BJT

台湾汇市：台币收盘连贬11日至近四个月低位，NDF市场美元买盘停损

* 台币兑美元连11日贬值，连续两日收在30元以上
    * NDF市场中美元停损买盘归队，一个月美元/台币换汇点转为价平
    * 明日实质交易区间先看29.95-30.2

    路透台北12月24日 - 台币兑美元 周二收盘连11日贬值至近四个月低位。汇银
人士指出，亚币偏贬，外资持续买汇，而汇价在30元附近也吸引了出口商的卖盘出笼，台币
汇价连续两日站上30元的关卡。
    
    汇银人士指出，亚币中泰铢和印尼卢比偏弱，不过韩元变化不大，外资虽买汇但是力道
也不算太大。而市场预期，由于台湾的经济表现疲弱，预料央行可能令台币缓贬，短期贬幅
也致过大，以符合〞动态稳定〞的基调。上次台币收盘低位是8月28日的30.050。
    
    〞央行也应该希望台币缓贬吧！每天都开贬、收贬。〞一位中型银行交易人士说。
    
    此外，海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，今日则出现较明显的变化。在
美元的买盘停损回补美元之下，美元/台币一个月天期的折价幅度明显缩小至价平附近，六
个月的美元/台币换汇点折价也缩小。
    
    NDF市场 中，一个月美元/台币换汇点转为价平，上日在-0.030/-0.010。而一个
月远汇 尾盘报29.980/29.993，上日收在29.930。
    
    交易商指出，近期汇市交易量维持在共10亿美元以上的规模，算是不错的水准，主要还
是实质需求带动成交，明日实质交易区间先看29.95-30.2。今日台币实质交易区间主要在29
.98-30.00上日在29.91-29.98。
    
    新兴汇市中，泰铢兑美元跌至四年最低，印尼卢比也下跌。韩国韩元 周二小涨，
尾随此间股市的温和涨势，在假期及年底前投资人选择不做太大的押注，市场缺乏其他重大
指引。 
    
    台湾加权股价指数 周二微幅收跌，结束连续三日涨势。 证交所资
料显示，外资及陆资在台股卖超0.40亿台币，转买为卖，结束先前连续三日的买超。 
   
     
    本周全球重要经济事件与数据有：     
    周二：美国11月耐久财订单、美国11月新屋销售率、美国12月里奇蒙联邦储备银行制造
业指数；
    周三：日本央行公布11月货币政策会议纪录、西方圣诞节假期休市；
    周四：台湾央行召开第四季理监事会议、美国一周初请失业金人数；
    周五：中国1-11月规模以上工业企业利润、美国ECRI经济领先指标。    
       
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见            
 16:00              台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                         报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司  30.039      30.009    29.970-30.039   30.020     7.27    7.83
                                                                          
 元太外汇经纪公司  30.030      30.002    29.973-30.030   30.010     3.08    3.24
                                                                          
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价            上日现货收盘时水准
                                               
 美元/台币一个月期         0.000/0.010         -0.030/-0.010
 美元/台币六个月期         -0.150/-0.110       -0.220/-0.180
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐