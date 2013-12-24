台湾汇市：台币收盘连贬11日至近四个月低位，NDF市场美元买盘停损

* 台币兑美元连11日贬值，连续两日收在30元以上 * NDF市场中美元停损买盘归队，一个月美元/台币换汇点转为价平 * 明日实质交易区间先看29.95-30.2 路透台北12月24日 - 台币兑美元 周二收盘连11日贬值至近四个月低位。汇银 人士指出，亚币偏贬，外资持续买汇，而汇价在30元附近也吸引了出口商的卖盘出笼，台币 汇价连续两日站上30元的关卡。 汇银人士指出，亚币中泰铢和印尼卢比偏弱，不过韩元变化不大，外资虽买汇但是力道 也不算太大。而市场预期，由于台湾的经济表现疲弱，预料央行可能令台币缓贬，短期贬幅 也致过大，以符合〞动态稳定〞的基调。上次台币收盘低位是8月28日的30.050。 〞央行也应该希望台币缓贬吧！每天都开贬、收贬。〞一位中型银行交易人士说。 此外，海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，今日则出现较明显的变化。在 美元的买盘停损回补美元之下，美元/台币一个月天期的折价幅度明显缩小至价平附近，六 个月的美元/台币换汇点折价也缩小。 NDF市场 中，一个月美元/台币换汇点转为价平，上日在-0.030/-0.010。而一个 月远汇 尾盘报29.980/29.993，上日收在29.930。 交易商指出，近期汇市交易量维持在共10亿美元以上的规模，算是不错的水准，主要还 是实质需求带动成交，明日实质交易区间先看29.95-30.2。今日台币实质交易区间主要在29 .98-30.00上日在29.91-29.98。 新兴汇市中，泰铢兑美元跌至四年最低，印尼卢比也下跌。韩国韩元 周二小涨， 尾随此间股市的温和涨势，在假期及年底前投资人选择不做太大的押注，市场缺乏其他重大 指引。 台湾加权股价指数 周二微幅收跌，结束连续三日涨势。 证交所资 料显示，外资及陆资在台股卖超0.40亿台币，转买为卖，结束先前连续三日的买超。 本周全球重要经济事件与数据有： 周二：美国11月耐久财订单、美国11月新屋销售率、美国12月里奇蒙联邦储备银行制造 业指数； 周三：日本央行公布11月货币政策会议纪录、西方圣诞节假期休市； 周四：台湾央行召开第四季理监事会议、美国一周初请失业金人数； 周五：中国1-11月规模以上工业企业利润、美国ECRI经济领先指标。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.039 30.009 29.970-30.039 30.020 7.27 7.83 元太外汇经纪公司 30.030 30.002 29.973-30.030 30.010 3.08 3.24 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 -0.030/-0.010 美元/台币六个月期 -0.150/-0.110 -0.220/-0.180 (完)