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货币新闻 | 2013年 12月 24日 星期二 17:10 BJT

表格：LME金属库存最新变化--12月24日

路透伦敦12月24日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜           371,975         -7,125
    锡            10,005           -205
    铅           215,450         -1,000
    锌           885,600         -4,975
    铝         5,474,700        +14,475
    镍           258,258         +2,352
    铝合金        56,440           持平
    NASAAC        85,160           -160
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据       库存分布             品种   库存数据       库存分布
 铜     MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>   铅     MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>   锡     MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合   MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                            金                    
 镍     MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA  MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王翔琼；审校 张涛)
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