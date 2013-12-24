中国个股：鹏博士拟至少3亿元受让中信网络10%股权，民资挺进电信业

路透上海12月24日 - 中国电信增值业务提供商--鹏博士电信传媒集团股份有限公司 周二公告称，拟以不低于3亿元人民币价格，受让国内基础电信运营商中信网络10%股权，并将合作经营后者的光纤网络。这意味着中央关于进一步开放民间资本进入电信业的政策正逐步落地。

中信网络是国内中国移动 、中国电信 和中国联通 以外的，唯一拥有固定网络专线电路业务经营资质的基础电信运营商，目前是大型国企中信集团旗下全资子公司。

鹏博士周二与中信集团签署意向协议，未来双方将合作经营中信网络旗下奔腾网络，股权受让成功后，鹏博士公司可委派一人加入中信网络董事会。

奔腾网拥有路由长度为3.2万公里的全国骨干光纤网，目前已经开通北京、上海、广州、深圳、福州、南京30多个节点，并可根据市场业务需要开通除西藏之外的所有省会城市及重点城市。奔腾网与中国电信、中国联通、中国移动、广电网络等基础电信运营商建立了合作关系，可实现光纤互通。

鹏博士指出，通过进一步加强与中信网络在奔腾骨干网方面的合作，有利于公司切入基础电信业务领域，符合公司发展战略，亦符合国家进一步向民营资本开放电信业的政策精神。未来利用奔腾骨干网为公司多种业务提供支撑平台，确保公司网络传输质量和传输效率，保障网络的安全畅通稳定，改善用户体验，提高公司竞争优势。

此前，鹏博士已分两次受让中信网络旗下长城宽带网络公司全部股权，后者是国内大型宽带运营商，与中国电信、联通等共同在宽带网络业务方面展开激烈竞争。