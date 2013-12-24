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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 17:10 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌2.5%创两周最低，投资者年底前清仓

经纪商表示，天然橡胶库存增加，加上上海橡胶市场疲弱，也给价格带来压力。

日本橡胶贸易协会数据周二显示，截至12月10日，日本港口的天然橡胶库存较10天前上升6.2%，至11,553吨，为近六个月最高水准。

上海期交所主力5月期胶 下跌380元人民币，收在每吨18,310元人民币。

新加坡商品交易所1月期胶 最新下跌2.0美分，报每公斤228.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华/洪曦; 审校 艾茂林)
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