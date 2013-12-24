台湾金融：金管会宣布松绑OBU业务，以配合自由经济示范区

路透台北12月24日 - 为配合自由经济示范区纳入金融业，台湾金管会周二宣布，进一步松绑银行国际金融业务分行(OBU)办理外币衍生性金融商品业务的客户门槛限制及投资商品范围，并放宽OBU得以负面表列方式办理未涉及台币的新种外汇业务。

金管会新闻稿指出，现行OBU对非居住民客户办理衍生性金融商品业务，有须按客户资产金额区分为“专业客户”及“一般客户”的规定；未来OBU办理本项业务，将不再区分客户门槛，而责由银行自行内部控制与风险控管。

金管会并表示，本次松绑后OBU对客户可提供各项外币衍生性金融商品，如连结跨资产类别之结构型商品，或连结衍生性金融商品，及其他未经金管会核准或申报的境外基金之结构型商品，将可鼓励银行业者创新设计金融商品。

此外，金管会宣布放宽OBU得以负面表列方式办理未涉及台币的新种外汇业务。本次松绑后，未来财务及业务符合一定条件的银行旗下OBU可于开办新种外汇业务后，检具相关书件函报主管机关备查。

金管会10月底即公布，针对自由经济示范区持续检讨后续开放相关措施，已由银行局研议对OBU商品及流程采负面表列，预计11月底完成，业者预估五年可引资台湾约达3,000亿台币。

金管会此前业已公布自经区在OBU业务研议开放部分，包括办理信托商品及衍生性金融商品业务原则上均能投资，不再限制，以及外国股票、认股权证、存托凭证、境外公及私募基金、境外结构型商品及政府债券等信托商品均不再要求信评限制，衍生性金融商品亦不再限制区分“专业客户”及“一般客户”的资产金额门槛。