更新版 1-中国房地产：住建部长强调明年将保持楼市调控政策稳定性和连续性

* 明年要保持房地产调控政策连续性和稳定性，执行好既有调控措施--姜伟新

* 房价上涨压力大的城市要从严落实各项房地产调控政策和措施

* 坚持房地产调控不动摇，属地化特征明显--分析师

* 2014年保障房任务：基本建成480万套以上，新开工600万套以上

* 2013年保障房任务：基本建成470万套、新开工630万套，11月底已完成 (新增分析师评论及细节)

路透北京12月24日 - 新华社新华视点微博周二援引中国住建部部长姜伟新称，2014年要保持房地产调控政策连续性和稳定性，执行好既有调控措施。分析师对此认为，坚持既有房地产调控政策已无悬念，属地化特征越发明显。

姜伟新并表示，2014年城镇保障性安居工程建设的目标任务是基本建成480万套以上，新开工600万套以上，其中棚户区改造370万套以上。

“更加注重分类指导，房价上涨压力大的城市要从严落实各项房地产调控政策和措施，增加住房用地和住房有效供应。”姜伟新说。

总部在北京的一家中型券商分析师表示，住建部的表述在预期之内。11月开始一些一二线城市已经出台调控政策，这些政策短期内肯定不会取消，这些都说明，房地产调控还是会坚持。

今年以来，中国房地产市场保持一定热度，交易活跃，价格也一路上升，11月数据显示，北京和上海的新建商品住宅（不含保障房）价格同比涨幅分别为21.1%和21.9%，新建商品住宅环比和同比上涨的城市个数分别为66个和69个。

这也让大部分城市年初的房价调控目标沦为一纸空文，多数城市原定房价涨幅低于人均可支配收入实际涨幅，但实际房价涨幅却达两位数。年末四大一线城市收紧调控后，十几个城市相继跟进，通过收紧房贷、强化限购执行来加码调控措施，在政策影响下，部分地区楼市有一定降温。

交通银行金融研究中心的房地产研究员夏丹就表示，现在还是注重政策的稳定性和一致性，而且属地化特征明显，也是为了避免出现类似今年新国五条那种打压面积过大的政策。

刚刚闭幕的中央经济工作会议并未如前两年出现“坚持房地产调控不动摇”的表述，而是延续国家主席习近平以及十八届三中全会着重住房保障建设的基调，这也让不少市场人士预计，明年的商品房市场将更多由“市场”来发挥作用，调控政策则以执行既有的为主。

不过，中国社会科学发布的住房绿皮书《中国住房发展报告（2013-2014）》预测，在2014年，前期上涨过快的国内一、二线城市，房价短线见顶稳中有降，三、四线城市楼市颓势延续。

**明年保障房任务与今年相近**

2014年城镇保障性安居工程建设的目标任务是基本建成480万套以上，新开工600万套以上；与2013年的目前相近，2013年目标已经11月底全面超额完成。

新华社并援引姜伟新在周二举行的全国住房城乡建设工作会议上称，要把抓好配套设施建设放在更加突出的位置，多建成、早入住。同时，要重点推进各类棚户区改造。

并且要推动民间资本参与保障房建设运营，认真组织实施公共租赁住房和廉租住房并轨运行工作。

另外，2014年要继续抓好农村危房改造和农村人居环境整治工作，安排260万户左右农村危房改造任务。

数据显示，2013年，全国城镇保障性安居工程超额完成了基本建成470万套、新开工630万套的建设任务。中央安排230亿元人民币补助资金，支持了全国266万贫困农户改造危房。