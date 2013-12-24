更新版 1-中国货币市场：资金供给明显改善回购利率下挫，逆回购重现支撑信心

(新增收盘报价)

路透上海12月24日 - 中国银行间市场主要回购利率 周二下挫，因央行重启逆回购操作等支撑信心，资金供给较此前明显改善。不过年末前资金面仍存一定不确定性，抑制机构融出资金意愿，主要供给多集中在隔夜，其他品种较为有限。

交易员认为，至于流动性供给增加的原因，逆回购重启可能仅是改善市场情绪的“药引”，不排除有SLO到期续做及财政存款开始投放等实际助力因素作用。

北京一银行交易员表示，“今天看还行，(隔夜)有减点出的。大行也开始出钱了，逆回购肯定有用的。”

她并指出，目前财政存款投放进程和预计规模不明，年底前资金面可能仍有波动，因此除隔夜以外期限资金供给并不多，七天回购利率能否维持跌势，还需要继续观察。

为应对年末资金困局，中国央行在开展短期流动性调节工具(SLO)救急后，周二更是时隔两周意外重启七天期逆回购。290亿元的操作量虽然不大，但量存价低亦有支撑机构信心。

华南一银行交易员并指出，公开市场重启逆回购，更多的作用应该是抚慰市场不安情绪。因此今日供给增加，不排除是此前有SLO到期续做，或者财政存款开始投放等因素导致。

根据央行上周五公开信息，央行曾连续三天通过SLO，累计向市场注入超过3,000亿元人民币流动性。不过从实际效果来看，当时回购利率受益并不明显。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为5,847.70亿元，较上日的7,012.62亿元明显减少；其中隔夜品种成交4,328.20亿元，上日为5,720.71亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.2068 5.2507 -104.39 4,328.20

七天 6.4424 8.9372 -249.48 782.59

14天 6.3534 8.9504 -259.70 543.28

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.3200 6.5600 -24.00 2,804.67

七天 7.1000 7.1000 0.00 201.30

14天 6.0300 6.9100 -88.00 39.94

回购定盘利率

其中:隔夜 4.2000 4.4400 -24.00 --

七天 5.4000 8.8400 -344.00 --

14天 5.9600 9.5000 -354.00 --

Shibor

其中:隔夜 4.1450 4.5150 -37.00 --

七天 6.1970 8.8430 -264.60 --

三个月 5.5174 5.5160 +0.14 --