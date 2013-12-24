路透基点：美联储QE退场，刺激台湾美元拆借利率TAIFX升至两年高位

路透香港12月24日 - 当美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布开始缩减每月买债规模时，台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)攀升至两年高位。

美联储宣布每月买债规模由850亿美元降至750亿美元后，三个月期TAIFX在12月19日升至1.55%。这个水准已由6月3日的0.73%上涨逾一倍。

“台湾的美元流动性通常在年底变紧，因为银行纷纷保留现金，好达到规定要求。现在美联储缩减买债，使得情况加剧，”一台系银行的联贷业务经理指出。

美联储主席贝南克在12月18日记者会上表示，如果美国经济一如预期持续复苏，美联储可能会以审慎步伐缩减买债。

目前三个月期TAIFX约在1.50%附近盘旋。银行人士指出，从6月以来，因为大中华地区企业融资需求升高，持续推升TAIFX。

“香港和中国大陆的借款企业今年持续来台湾，吸纳了大量美元，”台北一名银行贷款业务高层主管指出。“但在台湾出口数字走疲之下，我们没有见到台湾的美元供给大增。”

台湾银行家数过多，贷款市场的激烈竞争，已经将贷款利率压到亚太地区的相对低档，因而吸引海外企业前来借贷。12月完成的贷款案包括香港上市公司远洋地产的1.75亿美元三年期融资案，以及海南美兰国际机场的2.5亿美元三年期贷款案。

中国大陆企业正面临资金趋紧的压力，中国货币市场利率近日已急升至6月“钱荒”以来的高位。银行人士指出，中国国内现金短缺及资金成本上升，促使更多中国企业转赴台湾满足资金需求。

对台湾企业而言，多数美元贷款都会附加一项分摊风险的机制，当TAIFX与伦敦银行间拆放款利率(Libor)利差超过一定水准时--通常定在30-40个基点--借款方将支付超出部分利率。

三个月期TAIFX与Libor的利差近日已经急升到100个基点以上。对于设有上述机制的贷款而言，融资成本上升在某种程度上会转移到借款方身上。但对于提供给海外企业的贷款而言，这个风险完全留在台湾的银行业者身上。

“我们最近对海外企业的案子比较保守，因为我们的融资成本正在上升，”一名境外金融部门的消息人士指出。“我们现在利率定价至少需要提高50个基点。”