国际油市：亚洲柴油裂解价差降至一个月低点，地区供应充足

路透新加坡12月24日 - 亚洲柴油裂解价差周二降至每桶17.61美元的约一个月低点，因该地区供应充足，抵消了台湾供应中断的影响。

知情人士周二表示，台湾台塑石化位于麦寮乡炼厂的一座重油催化裂化装置意外关闭后，将把一些柴油和汽油的发货期从1月延迟到2月。

台塑石化另一座重油催化裂化装置正以全速运转。

两座装置的日加工能力均为8.4万桶。

关闭一座装置后，台塑预期将有3-6万吨柴油，以及6-9万吨汽油的发货时间从1月推迟到2月。

“柴油发货的推迟对馏分油市场几无影响，因为库存充足，”一名消息人士表示。

道达尔三家法国炼厂的罢工仍在持续，但再次发生2010年罢工期间燃料短缺情况的可能性下降，因为另一家炼厂的工人在周日回到工作岗位。

印度MRPL向Litasco出售6万吨含硫500ppm的柴油，将于1月22-24日从New Mangalore发货，离岸价每桶较中东报价升水1.9-2.0美元。

维多向新加坡贸易商兴隆出售10万桶1月8-12日从新加坡发运的航煤，离岸价为每桶较新加坡报价升水0.5美元。

BP从Phillips 66购买了15万桶含硫10ppm的柴油，1月8-12日从新加坡发货，离岸价为每桶较新加坡报价升水2.10美元。

BP另外还从兴隆购买了15万桶含硫500ppm的柴油，装船日期亦为1月8-12日，价格为升水0.80美元。(完)

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