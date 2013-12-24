企业并购：台湾金管会核准元大金控并购纽约人寿在台子公司

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北12月24日 - 台湾金融监督管理委员会周二宣布，核准元大金控 并购纽约人寿 在台子公司--国际纽约人寿保险股份公司。
金管会新闻稿并提醒，元大金控需依金控法相关管理规范，自核准日起三个月内完成投资。
为落实切入寿险的既定策略，元大金控今年6月底宣布将以1亿台币取得国际纽约人寿保险股份公司100%股权，以加速扩大集团资产规模与金融整合竞争优势。
去年8月台新金控 决议以1亿台币收购纽约人寿在台子公司，但在今年3月送件金管会审查后，却在4月遭到退件，纽约人寿也宣布中止与台新金的并购协议。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。