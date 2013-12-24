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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 17:43 BJT

企业并购：台湾金管会核准元大金控并购纽约人寿在台子公司

路透台北12月24日 - 台湾金融监督管理委员会周二宣布，核准元大金控 并购纽约人寿 在台子公司--国际纽约人寿保险股份公司。

金管会新闻稿并提醒，元大金控需依金控法相关管理规范，自核准日起三个月内完成投资。

为落实切入寿险的既定策略，元大金控今年6月底宣布将以1亿台币取得国际纽约人寿保险股份公司100%股权，以加速扩大集团资产规模与金融整合竞争优势。

去年8月台新金控 决议以1亿台币收购纽约人寿在台子公司，但在今年3月送件金管会审查后，却在4月遭到退件，纽约人寿也宣布中止与台新金的并购协议。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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