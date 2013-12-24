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债券 | 2013年 12月 24日 星期二 17:43 BJT

表格：英国11月经季节调整抵押贷款批准宗数较上年同期增加39%--BBA

路透伦敦12月24日 - 英国银行业者协会(BBA)周二公布的数据显示，11月经季节调整的抵押贷款批准宗数较上年同期增加39%，至45,044件。

11月 10月 2012年11月

经季节调整净抵押贷款 +0.347 -0.025 -0.429

(变动，单位10亿英镑)

各类贷款批准数

购房 45,044 43,315 32,471

再抵押 22,303 23,052 18,659

其他担保贷款 9,077 8,825 10,270 (完) (编译 王翔琼；审校 艾茂林)
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