表格：英国11月经季节调整抵押贷款批准宗数较上年同期增加39%--BBA

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透伦敦12月24日 - 英国银行业者协会(BBA)周二公布的数据显示，11月经季节调整的抵押贷款批准宗数较上年同期增加39%，至45,044件。
11月 10月 2012年11月
经季节调整净抵押贷款 +0.347 -0.025 -0.429
(变动，单位10亿英镑)
各类贷款批准数
购房 45,044 43,315 32,471
再抵押 22,303 23,052 18,659
其他担保贷款 9,077 8,825 10,270 (完) (编译 王翔琼；审校 艾茂林)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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