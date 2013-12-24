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货币新闻 | 2013年 12月 24日 星期二 18:01 BJT

瑞士金融：监管方建议银行预留准备金，覆盖美国打击避税引发的成本

路透苏黎世12月24日 - 瑞士金融监管当局建议国内银行预留准备金，覆盖因协助美国富人避税可能带来的法务成本和罚款，目前美国正在打击瑞士银行业者的这种行为。

监管机构FINMA的发言人称，“总体来说建议”银行为2013会计年度拨备资金。

该机构没有说明具体应预留多少准备金覆盖法务成本和可能的罚款。

美国和瑞士今年8月达成协议，允许一些瑞士银行通过缴付罚款，避免或推迟美国对他们协助富人避税进行起诉。

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(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)
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