中国债市：利率互换自高位回落，短端随资金利率跌幅更大致曲线变陡

路透北京12月24日 - 中国人民币利率互换(IRS)周二自高位回落。市场人士表示，公开市场七天期逆回购意外重启，央行谨慎扶助了机构先前早已脆弱的信心，基准资金利率大跌，IRS利率随之下行，短端跌幅更大，曲线趋陡峭。

“IRS往下，不是有逆回购嘛，一大早就往下了，fixing也影响了一些，”北京一银行交易员称，“主要是一年变化大一些，曲线陡了，有人配一年*五年(receive一年，pay五年)。”

他进一步指出，虽然当前资金情况有所好转，央行亦有扶助，但市场分歧仍存；IRS后期的走势，需要视准备金清算和财政投放的情况而定，若进一步好转，则仍存小幅下行空间，因元旦后资金面变数仍多。

数据显示，今日七天回购定盘利率 报5.4%，较前一个交易日下行344个基点(bp)。

银行间市场主要回购利率 周二下挫，因央行重启逆回购操作等，支撑信心，资金供给较此前明显改善。不过年末前资金面仍存一定不确定性，抑制机构融出资金愿意，主要供给多集中在隔夜，其他品种较为有限。交易员认为，至于流动性供给增加的原因，逆回购重启可能仅是改善市场情绪的“药引”，不排除有SLO到期续做及财政存款开始投放等实际助力因素作用。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 5.3875/5.4850 4.9375/5.0259 4.9750/5.0500 4.9825/5.0725 4.9946/5.2721

上日 5.8133/5.9313 5.0877/5.1637 5.0517/5.1317 5.0640/5.1537 5.0700/5.2867

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变动 -0.4258/-0.4463 -0.1502/-0.1378 -0.0767/-0.0817 -0.0815/-0.0812 -0.0754/-0.0146

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。