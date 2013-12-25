版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 25日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：12月25日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月25日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期592.50亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

-------------------------------------------------------

(本提存期)

宽松因素：

--央行存单到期2兆(万亿)2,129.15亿台币 ：(单位：亿台币)

12/26 3,354.85

12/27 3,590.85

12/30 3,934.80

12/31 1,597.70

01/01 3,750.10

01/02 757.00

01/03 5,143.85

--公债付息6.3750亿台币

12/28 99甲9期3息6.3750亿台币

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--12/27：发行财102-13期364天期国库券，预计金额350亿台币，26日标售。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐