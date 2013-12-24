中国经济：2014年增长目标将维持于7.5%，出口复苏料提供支撑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京12月24日 - 中国多家主要政府智库的消息人士指出，中国领导高层为了兼顾经济稳定及推动必要的结构性改革，2014年的经济增长目标将维持与今年的7.5%相同。
商务部旗下智库指出，由于发达国家的需求增强，出口稳定复苏将支持明年的中国经济增长。
2014年经济增长目标已在本月稍早的中央经济工作会议上获得支持。
在12月10-13日中央经济工作会议之前，国家信息中心及中国社会科学院等一些主要智库曾提议明年成长目标降至7%，提供更多空间以利改革，减少刺激地方政府追求高成长率。
多位参与计划讨论的政府经济学家指出，高层领导人认为，维持7.5%的目标，有助于维持强劲成长，创造更多就业机会，同时也提供深化改革的空间。
“提议7%及7.5%增长目标的两派都有道理。但当局倾向7.5%，”国家信息中心一名经济学家指出，由于事涉敏感，这位人士要求不具名。
中国当局将在明年3月人大会议宣布2014年主要经济目标。(完) (编译 蔡美珍；审校 隋芬)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。