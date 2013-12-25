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亚洲 | 2013年 12月 25日 星期三 17:02 BJT

台湾债市：102/11期五年公债中，证券业买超4亿台币

路透台北12月25日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/11 
交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      1.00      4.50        -3.50
     票券业      0.00      0.50        -0.50
     证券业      7.00      3.00        +4.00
 
    10年公债102/10            交易资料如下：(单位：亿台币)
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      0.50      2.00        -1.50
     证券业      5.00      3.50        +1.50
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