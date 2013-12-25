台湾债市：102/11期五年公债中，证券业买超4亿台币

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北12月25日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/11 交易资料如下：(单位：亿台币) 业别 买进 卖出 买卖超金额 银行业 1.00 4.50 -3.50 票券业 0.00 0.50 -0.50 证券业 7.00 3.00 +4.00 10年公债102/10 交易资料如下：(单位：亿台币) 业别 买进 卖出 买卖超金额 银行业 0.50 2.00 -1.50 证券业 5.00 3.50 +1.50
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。