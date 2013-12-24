马来西亚期市：棕榈油期货触及近两周高位，因忧虑供给且马币走软

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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辉立期货分析师Tan Chee Tat说：“我关注2,700马币的阻力。市场尝试了两次，但都未果，所以这是非常强的阻力。”
“支撑位在2,500马币。需要注意的是因为严重的降雨，马来西亚的产量受到了抑制。稍早对于库存上升的担忧也带来了空头气氛。”
周一马币保持在三个月低点附近，使得海外买家购买棕榈油更为便宜。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王洋; 审校 田建华)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。