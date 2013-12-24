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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 18:54 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及近两周高位，因忧虑供给且马币走软

辉立期货分析师Tan Chee Tat说：“我关注2,700马币的阻力。市场尝试了两次，但都未果，所以这是非常强的阻力。”

“支撑位在2,500马币。需要注意的是因为严重的降雨，马来西亚的产量受到了抑制。稍早对于库存上升的担忧也带来了空头气氛。”

周一马币保持在三个月低点附近，使得海外买家购买棕榈油更为便宜。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王洋; 审校 田建华)
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