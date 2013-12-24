马来西亚期市：棕榈油期货触及近两周高位，因忧虑供给且马币走软

辉立期货分析师Tan Chee Tat说：“我关注2,700马币的阻力。市场尝试了两次，但都未果，所以这是非常强的阻力。”

“支撑位在2,500马币。需要注意的是因为严重的降雨，马来西亚的产量受到了抑制。稍早对于库存上升的担忧也带来了空头气氛。”

周一马币保持在三个月低点附近，使得海外买家购买棕榈油更为便宜。(完)

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