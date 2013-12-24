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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 19:16 BJT

东南亚股市：追随全球股市上涨，泰股脱离15周低点

涨跌 当日 今年以来 2012年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 385.51 0.57 +0.15 -9.10 424.10

新加坡 3127.29 11.07 +0.36 -1.26 3167.08

马来西亚 1835.49 2.63 +0.14 +8.68 1688.95

泰国 1327.13 0.99 +0.07 -4.66 1391.93

印尼 4202.83 13.23 +0.32 -2.64 4316.69

越南 505.62 -3.06 -0.60 +22.21 413.73

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 田建华)
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