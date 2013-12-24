欧洲汇市：英镑兑欧元上涨，受益于英国抵押贷款数据强劲

英国10年期政府公债 收益率接近9月中旬迄今最高水平2.994%。

在抵押贷款数字公布之前，上周也曾有一系列正面数据公布，并在上周五将英镑推高至日内高点1.6483美元，为逾两年最高水平。

“年底前英镑看似会伴随着经济的强劲恢复而表现卓越，我们认为英国央行可能会因此而承受在2014年底或2015年初前升息的压力。”三菱东京日联银行汇市策略师Lee Hardman说。

“看起来，英国央行可能是第一个加息的主要国家央行。”

由于英国经济改善速度要快于其他多数欧洲国家，英镑已经从7月时不到1.50美元的水平大幅走升。

“即使美国经济的表现相对而言好于英国，但(美联储)的立场仍然要比英国央行更加温和。”Hardman表示。(完)

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