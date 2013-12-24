欧洲汇市：英镑兑欧元上涨，受益于英国抵押贷款数据强劲

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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英国10年期政府公债 收益率接近9月中旬迄今最高水平2.994%。
在抵押贷款数字公布之前，上周也曾有一系列正面数据公布，并在上周五将英镑推高至日内高点1.6483美元，为逾两年最高水平。
“年底前英镑看似会伴随着经济的强劲恢复而表现卓越，我们认为英国央行可能会因此而承受在2014年底或2015年初前升息的压力。”三菱东京日联银行汇市策略师Lee Hardman说。
“看起来，英国央行可能是第一个加息的主要国家央行。”
由于英国经济改善速度要快于其他多数欧洲国家，英镑已经从7月时不到1.50美元的水平大幅走升。
“即使美国经济的表现相对而言好于英国，但(美联储)的立场仍然要比英国央行更加温和。”Hardman表示。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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