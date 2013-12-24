重温稿-中国农业：中国人饭碗主要装“中国粮”，需坚守耕地红线--中央农村工作会议

路透北京12月24日 - 备受关注的中国中央农村工作会议周二闭幕。会议提出要坚持以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略，中国人的饭碗主要要装中国粮，18亿亩耕地红线仍然必须坚守。

中国广播网援引中央农村工作会议指出，各级政府要善于用好两个市场、两种资源，适当增加进口和加快农业“走出去”步伐。

“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上，我们的饭碗应该主要装中国粮，”会议称。

会议并指出，确保谷物基本自给，口粮绝对安全，耕地红线要严防死守，18亿亩耕地红线仍然必须坚守，同时现有耕地面积必须保持基本稳定。

会议还强调，农村集体土地应该由作为集体组织成员的农民家庭承包，其它任何主体都不能取代农民家庭的土地承包地位，“不论承包经营权如何流转，集体土地承包权都属于农民家庭。”

今年中国粮食产量“十连增”已成定局，但去年仍是历史上进口粮食最多的一年，今年上半年进口的粮食居然比去年上半年增加41.2%。中国科协副主席陈章良此前就深深忧虑土地流转等可能带来中国13亿人口粮食安全问题。