美国数据：12月20日当周抵押贷款申请连降两周且触及13年低位

路透纽约12月24日 - 周二公布的产业团体报告显示，由于美国联邦储备理事会(美联储, FED)决定1月开始缩减购债计划后债券市场下跌，从而带动抵押利率上升，美国上周房屋抵押贷款申请连续第二周下降，并触及13年低点。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，12月20日止当周经季节调整后的抵押贷款申请指数下降6.3%至2000年12月迄今最低。

自今年夏季以来，由于美国公债收益率升至两年高位，导致住房融资成本跳涨，抵押贷款申请大幅降低。

上周三，美联储宣布将把每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。

“美联储宣布决定后，抵押贷款申请数量于上周下降，同时利率上升，且再融资申请量降到2008年11月以来的最低水准。”MBA研究部门的副总裁Mike Fratantoni表示。

30年期固息抵押贷款利率平均为4.64%，较此前一周上升2个基点，低于9月时创下的逾两年高点4.80%。

经季节调整的再融资申请指数下降7.7%.

购房贷款指数下跌3.5%，达到2012年2月以来最低。

再融资申请在整体抵押贷款活动中所占比重跌至65%，此前一周为66%。可调整利率抵押贷款(ARM)在整体抵押贷款申请中占比从升至8.3%，触及2008年7月迄今最高。