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货币新闻 | 2013年 12月 24日 星期二 21:38 BJT

表格：美国11月耐久财订单较前月增长3.5%，市场预估增长2.0%

路透12月24日 - 美国商务部周二公布：

* 美国11月耐久财(耐用品)订单较前月增长3.5%(市场预估增长2.0%)，10月修正为下滑0.7%(前值为下滑1.6%)

* 美国11月扣除运输的耐久财订单较前月增长1.2%(市场预估为上升0.6%)，10月为上升0.7%(前值为上升0.4%)

* 美国11月扣除国防的耐久财订单增长3.5%(预估为增长1.2%)，10月修正为上升0.2%(前值为下滑0.9%)

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):

11月 10月 9月

总体新订单 3.5 -0.7 4.2

扣除运输 1.2 0.7 0.3

扣除国防 3.5 0.2 3.6

电脑/电子产品 1.7 2.4 5.0

运输设备 8.4 -3.5 13.1

资本财 9.1 -2.7 8.2

非国防资本财 9.4 -0.9 7.0

扣除飞机的

非国防资本财 4.5 -0.7 -1.2 (完)

(编译 田建华; 审校 王洋)
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