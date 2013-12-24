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市场报道 | 2013年 12月 24日 星期二 22:03 BJT

美国数据：12月21日止当周连锁店销售较上年同期上涨3.9%--Redbook

路透纽约12月24日 - Redbook Research周二公布的报告显示，12月21日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长3.9%。

2013年12月迄今连锁店销售较上年同期增长3.1%，较上月下滑1.0%。(完) (编译 洪曦; 审校 母红)
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