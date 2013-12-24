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货币新闻 | 2013年 12月 24日 星期二 23:04 BJT

表格：美国11月新屋销售较前月下降2.1%，年率为46.4万户

路透12月24日 - 美国商务部周二公布，11月新屋销售年率为46.4万户，预估为44.5万户，10月修正后为47.4万户(前值为44.4万户)，10月年率为2008年7月来最高。

美国11月新屋销售较前月下降2.1%。 经季节因素调整后的11月新屋销售数据如下(单位为千户)：

变动率% 11月 10月 10月前值 9月 9月前值 2012年11月 总户数 -2.1 464 474 444 403 354 398（完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

(编译 母红；审校 李军)
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