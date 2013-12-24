《综述》美国制造业和楼市表现不俗，支撑经济复苏前景

住房市场复苏提振了建筑材料和家用器具的需求，从而提振了制造业。不过，由于抵押贷款利率攀升，房屋转售动能自夏季以来已有所放缓。

另一份报告显示，上周住房抵押贷款申请连续第二周下滑，并触及13年低点。

再融资活动亦在消退，这意味着人们降低其每月住房成本的周期似乎在逐渐消失。

但住房销售明年料加速，部分是受到就业增长的推动。在住房库存稀少的情况下，家庭组建数量从数十年低点持续复苏料亦会提振销售。

“虽然抵押利率上升可能会暂时抑制房屋销售，但就业持续增长，以及家庭组建数据恢复至更为正常的水准，均将有助于支撑住房需求，”RBS分析师Omair Sharif说。