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货币新闻 | 2013年 12月 25日 星期三 07:07 BJT

《综述》美国制造业和楼市表现不俗，支撑经济复苏前景

住房市场复苏提振了建筑材料和家用器具的需求，从而提振了制造业。不过，由于抵押贷款利率攀升，房屋转售动能自夏季以来已有所放缓。

另一份报告显示，上周住房抵押贷款申请连续第二周下滑，并触及13年低点。

再融资活动亦在消退，这意味着人们降低其每月住房成本的周期似乎在逐渐消失。

但住房销售明年料加速，部分是受到就业增长的推动。在住房库存稀少的情况下，家庭组建数量从数十年低点持续复苏料亦会提振销售。

“虽然抵押利率上升可能会暂时抑制房屋销售，但就业持续增长，以及家庭组建数据恢复至更为正常的水准，均将有助于支撑住房需求，”RBS分析师Omair Sharif说。

11月新屋价格中值触及七个月高点，且较上年同期上涨了逾10%。(完) (编译 李爽/许娜/侯向明； 审校 张荻/杜明霞)
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