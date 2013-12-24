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亚洲 | 2013年 12月 25日 星期三 06:29 BJT

全球外汇市场12月25日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 适逢圣诞节假期，欧美金融市场休市

0400 - 日本央行总裁黑田东彦在日本经济团体连合会(经团连)发表演说

2350 - 日本央行公布11月20-21日会议记录

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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