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亚洲 | 2013年 12月 25日 星期三 06:35 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月24日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国 新浪 79.76 -0.33 -0.41 612437 搜狐 72.58 +2.42 +3.45 493166 网易 75.77 +0.25 +0.33 457069 百度 168.58 -3.72 -2.16 1881625 亚信科技 11.95 +0.00 +0.00 906591

台湾 台湾积体电路 17.19 +0.05 +0.29 640825 联电 1.98 -0.04 -1.98 175174 日月光 4.70 -0.06 -1.26 109012 硅品精密 5.91 +0.03 +0.51 123759 和信超媒体 0.99 +0.00 +0.00 49861 友达 3.01 +0.01 +0.33 6537 中华电信 31.18 +0.42 +1.37 25672 台湾国际航电 46.20 +0.06 +0.13 357099

香港 中国移动 52.60 +0.13 +0.25 111988 中国联通 15.23 -0.16 -1.04 67292 中国电信 49.83 +0.82 +1.67 20579 中芯国际 3.72 -0.02 -0.53 11992 电讯盈科 4.37 +0.04 +0.84 1325

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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