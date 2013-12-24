《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月24日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国 新浪 79.76 -0.33 -0.41 612437 搜狐 72.58 +2.42 +3.45 493166 网易 75.77 +0.25 +0.33 457069 百度 168.58 -3.72 -2.16 1881625 亚信科技 11.95 +0.00 +0.00 906591
台湾 台湾积体电路 17.19 +0.05 +0.29 640825 联电 1.98 -0.04 -1.98 175174 日月光 4.70 -0.06 -1.26 109012 硅品精密 5.91 +0.03 +0.51 123759 和信超媒体 0.99 +0.00 +0.00 49861 友达 3.01 +0.01 +0.33 6537 中华电信 31.18 +0.42 +1.37 25672 台湾国际航电 46.20 +0.06 +0.13 357099
香港 中国移动 52.60 +0.13 +0.25 111988 中国联通 15.23 -0.16 -1.04 67292 中国电信 49.83 +0.82 +1.67 20579 中芯国际 3.72 -0.02 -0.53 11992 电讯盈科 4.37 +0.04 +0.84 1325
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。