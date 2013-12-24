全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船费率升高

路透12月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上扬，因海岬型船运费升高。

乾散货运价指数上扬30点，或1.34%，至2,277点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨82点或2.05%，至4,078点。日均获利增加1,327美元，至38,999美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。