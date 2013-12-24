南非汇市：兰特兑美元持稳，假期前交投十分清淡

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透约翰内斯堡12月24日 - 南非兰特兑美元周二基本持平，交投极为清淡，市场人士在圣诞节前夜提早收场。
政府公债亦大体持稳。指标2026年到期公债收益率(殖利率) 持平在8.155%；2015年到期公债收益率 小升0.5个基点至6.055%。
1214GMT时，兰特兑美元 报10.3625，较周一收盘价10.3495跌0.13%。
“在淡静的区间交投中，美元/兰特仍在10.300上方获得支撑，得益于美元小幅走强，”Informa Global Markets的新兴市场分析师Christopher Shiells表示。
美元兑主要货币周二略占上风，美国乐观的消费数据强化了关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)将继续收紧货币政策的预期。(完)
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(编译 王兴亚；审校 龚芳)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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