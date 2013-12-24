南非汇市：兰特兑美元持稳，假期前交投十分清淡

路透约翰内斯堡12月24日 - 南非兰特兑美元周二基本持平，交投极为清淡，市场人士在圣诞节前夜提早收场。

政府公债亦大体持稳。指标2026年到期公债收益率(殖利率) 持平在8.155%；2015年到期公债收益率 小升0.5个基点至6.055%。

1214GMT时，兰特兑美元 报10.3625，较周一收盘价10.3495跌0.13%。

“在淡静的区间交投中，美元/兰特仍在10.300上方获得支撑，得益于美元小幅走强，”Informa Global Markets的新兴市场分析师Christopher Shiells表示。

美元兑主要货币周二略占上风，美国乐观的消费数据强化了关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)将继续收紧货币政策的预期。(完)

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