企业并购：软银收购T-Mobile的协商进入最后阶段--日经

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透12月24日 - 日本经济新闻周二援引匿名消息人士的话报导，日本软银 与德国电讯(Deutsche Telekom) 正在进行最后协商，以收购后者旗下美国无线运营商T-Mobile 。
报导称，软银希望最早在明年春季利用所持Sprint股份来支付对T-Mobile的收购，此项交易规模超过190亿美元。软银的目标是让Sprint收购T-Mobile的多数股权。今年稍早，软银收购了Sprint的80%股份。
日本经济新闻称，软银之前曾考虑过换股，但现在其选项可能还增加了出价收购和其他交易方式。德国电讯更倾向于现金交易。
Sprint多年来一直有意与T-Mobile合并，两家公司的高管均表示，美国无线市场需要整合，创建一个更强大的业者来与Verizon Wireless和美国电话电报公司(AT&T)两大运营商抗衡。
专家称，Sprint和T-Mobile联手料招致监管机构的详细审查。
T-Mobile股价涨0.33美元或1.04%，收报32.19美元。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。