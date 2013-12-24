美国与加拿大经济指标预测--12月25日-1月1日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 12月23日当周 12月25日(三) 圣诞节假期，政府办公室和市场关闭。 12月26日(四) 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月21日当周 34.5 37.9 四周均值(万人) -- 34.35 续请失业金人数(万人) 12月14日当周 282.7 288.4 12月27日(五) 1530 美国ECRI经济领先指标 12月20日当周 -- 130.9 12月30日当周 12月30日(一) 1300 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 11月 -- 97.4 1500 美国成屋待完成销售指数 11月 -- 102.1 成屋待完成销售指数(较前月) +1.0% -0.6% 1530 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 12月 -- 1.9 12月31日(二) 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月28日当周 -- +1.4% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月28日当周 -- +3.9% 1400 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区 10月 房价指数(较前月) +0.8% +0.9% (较上年同期) +13.0% +12.8% 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会地区 房价指数(较前月) +0.7% +1.3% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 61.0 63.0 1500 美国消费者信心指数 12月 76.0 70.4 1530 美国达拉斯联储服务业活动指数 12月 -- 10.3 1月1日(三) 暂无重要经济数据公布。 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 杜明霞；审校 李爽)