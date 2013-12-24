版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 25日 星期三 07:07 BJT

****日韩经济指标预测--12月25日-1月1日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：

    12月23日当周    
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段      预估值     前值    
    12月25日(三)
    2100 韩国消费者信心指数                               1月                     107
    
    12月26日(四)
    0500  日本建筑订单(较上年同期)                       11月           --     +61.1%
              房屋开工(较上年同期)                                    +9.2%     +7.1%
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                      1月           --         82
    2330  日本所有家庭支出(较上年同期)                   11月         +1.7%     +0.9%
                              (较前月)                                +0.4%      持平
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)    11月         +1.1%     +0.9%
              全国CPI(较上年同期)                                       --      +1.1%
    2330  日本东京地区核心CPI(较上年同期)                12月         +0.7%     +0.6%
              东京地区CPI(较上年同期)                                   --      +0.9%
    2330  日本求才求职比                                 11月          0.99      0.98
              失业率                                                   3.9%      4.0%
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                       前周           --  买超1,105
              外资投资日本股票(亿日圆)                                  --  买超6,193
    2350  日本工业生产(较前月)                        11月初值        +0.4%     +1.0%
              工业生产一个月预估                                        --      +0.9%
              工业生产两个月预估                                        --      +2.1%
    2350  日本零售销售(较上年同期)                       11月         +2.9%     +2.3%
        
    12月26-27日
    2313  日本制造业采购经理人指数(PMI)                  12月           --       55.1 
    
    12月27日(五)
    0130  日本加班工资(较上年同期)                       11月           --      +5.4% 
    
    12月30日当周    
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段      预估值     前值
    12月29日(日)
    2300  韩国经常帐(亿美元)                             11月           --   盈余79.2
    2300  韩国工业生产(较上年同期)                       11月           --      +3.0%
                      (较前月)                                          --      +1.8%
               服务业产出(较前月)                                       --      +0.4%
    
    12月30日(一)
    2300    韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              12月           --      -0.1%
                               (较上年同期)                             --      +0.9%
    
    12月31日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    1月1日(三)
    0000  韩国出口(较上年同期)                         12月初值         --     +0.2%
              进口(较上年同期)                                          --     -0.6%
              贸易收支(亿美元)                                          --    顺差48 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐