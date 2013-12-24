澳新经济指标预测--12月25日-1月1日****

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 12月23日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月25-27日 暂无重要经济数据公布 12月30日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月30日(一) 暂无重要经济数据公布 12月31日(二) 0030 澳洲民间信贷(较前月) 11月 -- +0.3% 房屋信贷(较前月) -- +0.5% 1月1日(三) 暂无重要经济数据公布 (完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。