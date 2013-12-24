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市场报道 | 2013年 12月 25日 星期三 07:21 BJT

****欧洲经济指标预测--12月25日-1月1日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：   
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值  
    
    
    12月23日当周
    
    12月23日-1月3日
    0700   英国Nationwide房价指数(较前月)                    12月      +0.7%       +0.6%
                             (较上年同期)                              +7.1%       +6.5%     
     
    12月25日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月26日(四)
    暂无重要经济数据公布。
        
    12月27日(五)
    0745   法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                   11月        --       -0.2%
        
       
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值  
    
    12月30日当周
    
    12月30-1月10日
    0800   英国Halifax房价指数(较前月)                       12月        --       +1.1%
           英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                     --       +7.7%
    
    12月30日(一)       
    0900   意大利企业信心指数                                12月       99.0       98.1
    
    12月31日(二)
    暂无重要经济数据公布。 
        
    1月1日(三)
    暂无重要经济数据公布。 (完)
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