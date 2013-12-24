加拿大个股：黑莓联合创始人Lazaridis减持公司股权，放弃收购

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透12月24日 - 智能手机生产企业黑莓 的联合创始人Mike Lazaridis已将其持有的公司股权从8%削减至4.99%，并称包括自身在内的一个团体已不再寻求收购目前处于困境中的黑莓。
黑莓联合创始人Lazaridis和Douglas Fregin曾于10月在监管文件中透露，他们正在考虑竞购黑莓。
经历两个月的战略方案评估，并与包括Facebook 、联想集团 及Cerberus Capital等私募股权投资公司一众潜在买家洽商后，黑莓上月放弃了出售自身的计划。(完)
(编译 于春红; 审校 王兴亚)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。