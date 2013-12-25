金砖国家：12月24日股汇市收盘纵览

路透12月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月24日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.27%，报995.35点。

中国股市：沪综指收市小涨，但金融及周期股走势偏弱

香港股市：收升1.1%，中资金融股领涨

中国汇市：人民币即期小幅收贬，年底客盘需求降温市场格外冷清

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拉美股汇市：巴西股市周二及周三因圣诞假期休市，汇市周二下半天及周三休市。

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南非股市：为连续第六个交易日上涨，圣诞节前夕缩短交易；由于风险胃纳再起，使得大盘来到接近上个月创下的纪录高位。Top-40绩优股指数 收涨0.42%，报40,163.56点，和11月7日创下的纪录高位仅差距1,310点。综合指数 升0.36%，报44,912.80点，和历史高位相差1,373点。

南非汇市：兰特兑美元持稳，假期前交投十分清淡

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印度股市：在连两日上涨后收升，因投资人对ONGC和Tata Motors等近期涨多的个股进行获利了结。指标BSE指数 收低0.32%，收报21,032.71点；NSE指数 跌0.26%，或收报6,268.40点。

印度汇市：印度卢比连续第三日上涨，涨至一周高位，因出口商卖汇，但国内股市走弱抑制卢比进一步的升幅。卢比兑美元 收报61.79/80，盘中升至61.78，为12月18日以来最高，周一收报61.9525/9625。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,454.020点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.2%%，报791.34点。