路透调查：美国上周原油库存料连续第四周下降，因进口减少

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透12月24日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油库存可能连续第四周下降，因进口减少。
在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，七位受访分析师平均预估，12月20日止当周美国原油库存料减少230万桶。
API周二稍晚公布，12月20日止当周，原油库存增加71.6万桶，但库欣库存下降41.2万桶；汽油库存减少250万桶，馏分油库存减少72.2万桶。
EIA将于12月27日1600GMT公布其库存报告。联邦政府部门周三因圣诞节放假。
原油库存通常每年的12月都会下降，因墨西哥湾沿岸的炼厂因年末税收因素而降低库存。据EIA数据，截至12月13日的三周，美国原油库存累计下降逾1,900万桶。
“原油供应料显示大幅下降，因美国炼厂活动最近大幅升温，且进口可能向每日700万桶回落，”芝加哥Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示。
调查显示，12月20日止当周馏分油库存料减少40万桶，汽油库存料增加130万桶。
同期炼厂产能利用率料较前周的91.5%上升0.2个百分点。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 杜明霞)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。