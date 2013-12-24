路透调查：美国上周原油库存料连续第四周下降，因进口减少

路透12月24日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油库存可能连续第四周下降，因进口减少。

在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，七位受访分析师平均预估，12月20日止当周美国原油库存料减少230万桶。

API周二稍晚公布，12月20日止当周，原油库存增加71.6万桶，但库欣库存下降41.2万桶；汽油库存减少250万桶，馏分油库存减少72.2万桶。

EIA将于12月27日1600GMT公布其库存报告。联邦政府部门周三因圣诞节放假。

原油库存通常每年的12月都会下降，因墨西哥湾沿岸的炼厂因年末税收因素而降低库存。据EIA数据，截至12月13日的三周，美国原油库存累计下降逾1,900万桶。

“原油供应料显示大幅下降，因美国炼厂活动最近大幅升温，且进口可能向每日700万桶回落，”芝加哥Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示。

调查显示，12月20日止当周馏分油库存料减少40万桶，汽油库存料增加130万桶。

同期炼厂产能利用率料较前周的91.5%上升0.2个百分点。(完)

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