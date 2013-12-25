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亚洲 | 2013年 12月 25日 星期三 08:31 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月25日

* 头版头条:

--日前召开的中央农村工作会议提出，耕地红线要严防死守，坚持和完善农村基本经营制度，研究全面深化农村改革、加快农业现代化步伐。

* 其他:

--地方债审计结果或将披露。据悉，目前中国地方政府债务总量应不会超出的20万亿元人民币，风险仍在可控范围。

--国开行 到上交所发行政策性金融债试点起步。首批试点额度300亿元，采用上交所发行系统进行招投标发行；有关人士表示，这是继2010年上市商业银行进入交易所债券市场之后，债券市场互通互融进程又迈出实质性一步。

--国务院国资委网站更新领导资料显示，张毅已接替蒋洁敏出任国资委第四任主任。

--华谊兄弟 公告称，公司拟以3.978亿元收购浙江永乐影视股份有限公司51%股权。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吴芳; 审校 李宏薇)
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