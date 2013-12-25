《中国报摘》--中国证券报12月25日

--日前召开的中央农村工作会议提出，耕地红线要严防死守，坚持和完善农村基本经营制度，研究全面深化农村改革、加快农业现代化步伐。

--地方债审计结果或将披露。据悉，目前中国地方政府债务总量应不会超出的20万亿元人民币，风险仍在可控范围。