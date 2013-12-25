《中国报摘》--中国证券报12月25日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条:
--日前召开的中央农村工作会议提出，耕地红线要严防死守，坚持和完善农村基本经营制度，研究全面深化农村改革、加快农业现代化步伐。
* 其他:
--地方债审计结果或将披露。据悉，目前中国地方政府债务总量应不会超出的20万亿元人民币，风险仍在可控范围。
--国开行 到上交所发行政策性金融债试点起步。首批试点额度300亿元，采用上交所发行系统进行招投标发行；有关人士表示，这是继2010年上市商业银行进入交易所债券市场之后，债券市场互通互融进程又迈出实质性一步。
--国务院国资委网站更新领导资料显示，张毅已接替蒋洁敏出任国资委第四任主任。
--华谊兄弟 公告称，公司拟以3.978亿元收购浙江永乐影视股份有限公司51%股权。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 李宏薇)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。