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债券 | 2013年 12月 25日 星期三 08:15 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月25日-1月1日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
                          
 日期    时间   国家   规   发行细节
                       模   
 12/27          意大        国库券
                利          
 12/30          意大        中长期债券
                利          
 12/30   1350   法国        标售国库券(BTF)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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