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亚洲 | 2013年 12月 25日 星期三 08:14 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--12月25日-1月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月25日(三)

暂无重要经济事件公布。

12月26日(四)

暂无重要经济事件公布。

12月27日(五)

布拉格--捷克央行将公布12月货币政策会议记录(0800)。

12月30日(一)

圣地亚哥--智利央行公布12月议息会议记录(1130)。

12月31日(二)

暂无重要经济事件公布。

1月1日(三)

暂无重要经济事件公布。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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