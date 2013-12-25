《全球重要经济事件一览表》--12月25日-1月1日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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12月25日(三)
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本经济团体连合会(经团连)发表演说(0400)。
东京--日本央行公布11月货币政策会议记录(2350)。
12月26日(四)
暂无重要经济事件。
12月27日(五)
暂无重要经济事件。
12月30日(一)
暂无重要经济事件。
12月31日(二)
暂无重要经济事件。
1月1日(三)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 TW/DIARYCN (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。