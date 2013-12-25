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亚洲 | 2013年 12月 25日 星期三 08:17 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月25日-1月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月25日(三)

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本经济团体连合会(经团连)发表演说(0400)。

东京--日本央行公布11月货币政策会议记录(2350)。

12月26日(四)

暂无重要经济事件。

12月27日(五)

暂无重要经济事件。

12月30日(一)

暂无重要经济事件。

12月31日(二)

暂无重要经济事件。

1月1日(三)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表 M/DIARYCN

全球外汇市场主要消息 MI/DIARYCN

新兴市场重要经济事件预告 EMRG/CN

美国上市公司业绩公 布日程表 US/RESFCN

金融市场假期一览表 HOL/CN

美国重要政经日程 US/DIARYCN

日本重要政经日程 JP/DIARYCN

中国重要政经日程 CN/DIARYCN

香港重要政经日程 HK/DIARYCN

台湾重要政经日程 TW/DIARYCN (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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