中俄能源：俄罗斯2014年对中国的石油出口增幅将低于预期

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
明年对中国的出口是否会较预期下降目前尚不明朗。
俄罗斯能源部长Alexander Novak表示，俄罗斯不会削减对欧洲的供应，尽管其计划将对中国的出口提高两倍，因为新油田的产量可以补充承诺的出口增加。
交易员之前预计，到2015年，Rosneft对中国的出口最多可望升至每年2,000万吨，与德国相同。迄今德国是俄罗斯石油的最大出口目的地。
俄罗斯Kozmino港口出口估计累计达2,300万吨左右，但能源部一位官员曾表示，明年这一规模可望从2013年的2,100万吨最多升至3,000万吨。
Kozmino港口对中国的出口量尚未明确，但料很快超过对日本的出口规模。
Rosneft还同意取道哈萨克斯坦每年向中国出口原油700万吨。周二，俄罗斯和哈萨克斯坦正式签署向中国出口石油的协议。(完) (编译 于春红/李爽 审校 孙茉莉/杜明霞)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。