中俄能源：俄罗斯2014年对中国的石油出口增幅将低于预期

明年对中国的出口是否会较预期下降目前尚不明朗。

俄罗斯能源部长Alexander Novak表示，俄罗斯不会削减对欧洲的供应，尽管其计划将对中国的出口提高两倍，因为新油田的产量可以补充承诺的出口增加。

交易员之前预计，到2015年，Rosneft对中国的出口最多可望升至每年2,000万吨，与德国相同。迄今德国是俄罗斯石油的最大出口目的地。

俄罗斯Kozmino港口出口估计累计达2,300万吨左右，但能源部一位官员曾表示，明年这一规模可望从2013年的2,100万吨最多升至3,000万吨。

Kozmino港口对中国的出口量尚未明确，但料很快超过对日本的出口规模。

Rosneft还同意取道哈萨克斯坦每年向中国出口原油700万吨。周二，俄罗斯和哈萨克斯坦正式签署向中国出口石油的协议。(完) (编译 于春红/李爽 审校 孙茉莉/杜明霞)