中国债市：国开行试点发交易所政金债，可采取招标等发行方式--上证所

路透北京12月25日 - 中国上海证券交易所周二就国家开发银行 试点公开发行金融债刊登通知称，发行人可采取招标及上证所认可的发行方式；国开债确定发行价格、利率或利差后，部分向公众投资者直接发行的，该所技术系统提供网上发行服务，在确定时间内接受投资者认购申报。