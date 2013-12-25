中国债市：国开行试点发交易所政金债，可采取招标等发行方式--上证所

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京12月25日 - 中国上海证券交易所周二就国家开发银行 试点公开发行金融债刊登通知称，发行人可采取招标及上证所认可的发行方式；国开债确定发行价格、利率或利差后，部分向公众投资者直接发行的，该所技术系统提供网上发行服务，在确定时间内接受投资者认购申报。
通知并显示，发行人应当在发行日两个交易日前，向上证所提交并披露最近三年经审计的财务报告和审计报告、金融债券发行办法、承销主协议（若有）等文件。
国开债可作为质押式回购的质押券，标准券折算率折扣系数比照国债执行。
中国证券报周三报导称，国开行到上海证券交易所试点发行政策性金融债，首批试点额度300亿元人民币，首期拟发行不少于100亿元固定利率债券，采用招投标发行。
路透上周报导引述四位消息人士称，国家开发银行拟于周五(27日)在上海证券交易所试点发债，包括两年和五年期固息债两个品种。这意味中国交易所债市即将迎来首只政策性金融债。 (完)
欲浏览更多信息，请点选上证所网站 here (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。