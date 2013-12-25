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亚洲 | 2013年 12月 25日 星期三 08:26 BJT

《中国重要政经日程》--12月25日

============================今日重要政经日程=======================

============================近期重要政经日程=======================

12/25日(三)

--第13届中国经济论坛在北京举行。

*--中国社科院世界经济与国际形势报告会在北京举行。

12/30日(一)

--学习型中国—世纪成功论坛在北京举行，至1月3日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 丁琦；审校 黄凯)
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