《全球汇市》美元受乐观美国数据支撑，假期令市况清淡

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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美联储还宣布，在失业率降至6.5%之后“相当长的一段时间内”维持近零利率“可能会是适当的”，尤其是在通胀预期仍然低于目标的情况下。
亚洲投资者继续关注中国银行间市场。本周稍早货币市场利率一度升至6月以来最高水准，部分原因在于季节性因素，每到季末临近的时候，银行的资金需求就会上升。
周二，中国人民银行三周来首次启动七天期逆回购操作。但交易员警告称，市场形势依然紧张。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3673 1.3682 -0.07 +3.63 1.3194
美元/日圆 104.33 104.35 -0.02 +20.28 86.74
欧元/日圆 142.65 142.77 -0.08 +24.63 114.46
美元/瑞郎 0.8953 0.8953 +0.00 -2.21 0.9155
英镑/美元 1.6349 1.6373 -0.15 +0.60 1.6251
美元/加元 1.0624 1.0629 -0.05 +7.09 0.9921
澳元/美元 0.8919 0.8915 +0.04 -14.18 1.0393
新西兰元/美元 0.8181 0.8178 +0.04 -1.23 0.8283
澳元/日圆 93.050 93.030 +0.02 +3.24 90.130
新西兰元/日圆 85.350 85.340 +0.01 +18.81 71.840
英镑/日圆 170.57 170.85 -0.16 +21.13 140.82
澳元/新西兰元 1.0895 1.0881 +0.13 -13.12 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍/于春红/王兴亚/李爽 审校 郑茵/侯向明)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。