中港个股：中集集团称拟增发2.86亿股H股，募资规模38亿港元

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海12月25日 - 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 周三公告，拟以每股13.48港元价格定向增发H股，募集规模达约38.57亿港元。
刊登在港交所的公告称，此次拟增发2.86亿股新H股，公司股东中远集装箱、Broad Ride及Promotor Holdings有条件同意以现金分别认购约6,510万股、7,795万股及1.43亿股新H股。
公告称，认购股份占公司已发行H股约20%，增发完成后，占扩大后H股的16.67%及公司经扩大全部股本的9.70%。
中集去年进行B股转H股，并于去年12月19日在港挂牌。公司A、H股此前暂停买卖，公司公告称将于12月27日(周五)恢复买卖。
H股周一收报14.32港元，A股则报13.82元人民币。(完)
浏览公告详情，请点选 here (发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。