中港个股：中集集团称拟增发2.86亿股H股，募资规模38亿港元

路透上海12月25日 - 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 周三公告，拟以每股13.48港元价格定向增发H股，募集规模达约38.57亿港元。

刊登在港交所的公告称，此次拟增发2.86亿股新H股，公司股东中远集装箱、Broad Ride及Promotor Holdings有条件同意以现金分别认购约6,510万股、7,795万股及1.43亿股新H股。

公告称，认购股份占公司已发行H股约20%，增发完成后，占扩大后H股的16.67%及公司经扩大全部股本的9.70%。

中集去年进行B股转H股，并于去年12月19日在港挂牌。公司A、H股此前暂停买卖，公司公告称将于12月27日(周五)恢复买卖。

H股周一收报14.32港元，A股则报13.82元人民币。(完)

浏览公告详情，请点选 here (发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)