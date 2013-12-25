《综述》2013年新兴债市发行规模意外创新高，美联储缩减刺激未降低热情

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**美联储缩减刺激规模后的形势**
收益率已经走高，但市场仍有数月时间对联储缩减刺激规模作出调整，而且从历史来看，收益率仍然偏低。
摩根大通的全球新兴市场债券指数 显示，新兴市场主权债收益率平均为6.2%左右，年初曾触及5%以下的纪录低点。
德意志银行认为，明年债券还本付息的规模可能与新债发行大致相当，因而支撑明年新债发行的需求。
“我们预计2014年的前景相对不错，”Balston说。
但德银在一份客户报告中称，尽管发行规模很高，但新兴市场主权债是今年表现最差的资产之一，今年是“应该遗忘的一年”。
今年的投资回报下降6.4%。基金追踪机构EPFR的数据显示，截至11月底有180亿美元流出新兴市场硬通货币计价的基金，而2012年为流入370亿美元。
但随着今年不确定性的过去，美联储已经开始削减刺激规模，明年新兴债券可能吸引到新的投资者。
美银美林预计明年的发债规模在4,250亿美元，高于今年的4,100亿，不过硬通货币计价债券的回报利率仅为0.3%。
美国收回货币刺激政策可能令投资者回归，追求收益较高而没有国家风险的资产。在这种环境下，高风险新兴市场债券仍可因收益较高而获得投资者的青睐。
荷兰国际集团(ING)新兴市场债券研究主管David Spegel表示，今年投机级债券发行比重占到35%，去年为30%。
“尽管市场不确定性升高，但投资者的风险偏好实际上还是增加了。”他说。
新兴公司债市场在去年迈过了1万亿美元大关，业务侧重于尼日利亚的伦敦上市石油公司Afren 和保加利亚电信公司Vivacom 等企业今年也都发行了高收益债券。(完)
(编译 李春喜/郑茵 审校 张荻)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。