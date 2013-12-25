《综述》2013年新兴债市发行规模意外创新高，美联储缩减刺激未降低热情

**美联储缩减刺激规模后的形势**

收益率已经走高，但市场仍有数月时间对联储缩减刺激规模作出调整，而且从历史来看，收益率仍然偏低。

摩根大通的全球新兴市场债券指数 显示，新兴市场主权债收益率平均为6.2%左右，年初曾触及5%以下的纪录低点。

德意志银行认为，明年债券还本付息的规模可能与新债发行大致相当，因而支撑明年新债发行的需求。

“我们预计2014年的前景相对不错，”Balston说。

但德银在一份客户报告中称，尽管发行规模很高，但新兴市场主权债是今年表现最差的资产之一，今年是“应该遗忘的一年”。

今年的投资回报下降6.4%。基金追踪机构EPFR的数据显示，截至11月底有180亿美元流出新兴市场硬通货币计价的基金，而2012年为流入370亿美元。

但随着今年不确定性的过去，美联储已经开始削减刺激规模，明年新兴债券可能吸引到新的投资者。

美银美林预计明年的发债规模在4,250亿美元，高于今年的4,100亿，不过硬通货币计价债券的回报利率仅为0.3%。

美国收回货币刺激政策可能令投资者回归，追求收益较高而没有国家风险的资产。在这种环境下，高风险新兴市场债券仍可因收益较高而获得投资者的青睐。

荷兰国际集团(ING)新兴市场债券研究主管David Spegel表示，今年投机级债券发行比重占到35%，去年为30%。

“尽管市场不确定性升高，但投资者的风险偏好实际上还是增加了。”他说。

新兴公司债市场在去年迈过了1万亿美元大关，业务侧重于尼日利亚的伦敦上市石油公司Afren 和保加利亚电信公司Vivacom 等企业今年也都发行了高收益债券。(完)